Con varias décadas de trayectoria en teatro, televisión y producción, el humorista y actor nacido en Mar del Plata se reencontrará hoy con su público en una propuesta cercana, ágil y llena de humor. En diálogo con Nora Briozzo, en 100% Nora, contó de qué se trata este espectáculo unipersonal que estrena a las 21.30 en el Teatro Multiescena, en la Av. Corrientes 1764, CABA.

“Tenía ganas de hacer un espectáculo totalmente renovado”, admitió Sergio Gonal a propósito de esta propuesta que combina monólogos, cuentos, canciones y situaciones en las que el público se verá reflejado de inmediato.

"Le tengo mucha fe, la van a pasar muy bien".

"La risa produce algo especial", dijo al recordar los distintos personajes que hizo a lo largo de su trayectoria, sobre todo en su paso por Videomatch.

“El más nuevo de los viejos” promueve reírse de los cambios de costumbres, sin perder la costumbre de reírse, y tendrá funciones todos los jueves, 21.30 horas.

Desde el humor y la música, “El más nuevo de los viejos” recorre el paso del tiempo, los cambios generacionales y las nuevas costumbres que transformaron nuestra manera de relacionarnos, comunicarnos y movernos en un mundo que cambia las reglas cada vez más rápido.

En escena estará acompañado por el destacado músico Joseph Chaparro, cuyas intervenciones en vivo se integran con frescura y complicidad a la dinámica del espectáculo, sumando momentos musicales y nuevas dosis de comedia.