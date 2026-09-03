El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita de la actriz Sol Titiunik, dramaturga, directora teatral y cinematográfica egresada de la Universidad del Cine (FUC).

También, visitó el programa el músico Juan Antonio Barberán, cantautor, productor y gestor cultural argentino nacido en Mercedes, Corrientes, referente de la música folclórica y del litoral, que a su vez nos regaló su música.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con Sol Titiunik, nos contó sobre el ciclo Crepusculares borgeanos que protagonizó en el Palacio Libertad, al que definió como “un espacio mágico”.

También, repasamos su formación artística y trayectoria profesional.

“Trabajo hace muchos años en la Biblioteca del Congreso de la Nación; que creció muchísimo. Hay un espacio cultural y ahí se hace de todo. Empecé dando talleres de teatro, fuimos haciendo ciclos y creamos una compañía de teatro y la primera obra que decidimos hacer fue sobre Borges”.

“Hicimos una creación propia a partir del mundo de Borges, ese fue mi primer acercamiento” al escritor.

“Yo tengo una cercanía con Borges que no viene desde lo erudito sino desde su aspecto más metafísico. Para mí es fácil acceder a ese tipo de pensamiento, que me interesa especialmente”.

“Es enorme, hablar de Borges es tan vasto”, remarcó.

“Mi carrera la empecé desde el teatro, después estudié cine, lo último que encontré fue la escritura y creo que hay aliados, que inspiran, que uno va teniendo a lo largo de la vida, te dediques al arte o no”.

Sobre su actual momento profesional artístico, admitió que “estoy como reuniendo todas mis partes. Me apropié de la autoficción”.

“Como dramaturga soy muy directora, la formación en dirección de cine también me dio otras herramientas”.

Consultada sobre cómo compatibiliza la actuación, la escritura y la dirección, señaló que “depende el momento, ahora prevalece la escritora, siento eso, pero la actriz tiene un lugar super importante”.

Por otro lado, en la entrevista con el músico chamamecero correntino Tono Barberán, hablamos del ciclo “Chamamé es Patrimonio” que se lleva a cabo en la Casa Nacional del Bicentenario y del cual es moderador y curador.

Es organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, y cuenta con mesas de conversación, especialistas, músicos, investigadores y presentaciones en vivo.

“Esta danza, como el tango, son de las pocas que se bailan abrazados”. “Septiembre es el mes del chamamé, florecen hasta las piedras”.

A propósito de la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de diciembre de 2020, reconoció que el objetivo es que “no sea un evento aislado, sino que todos seamos partícipes”.