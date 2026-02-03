Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con el artista y Diseñador de Alta Moda Internacional que se encuentra en Madrid, España, y nos contó detalles de lo que proyecta para este 2026.
“Tengo todo un año completísimo y maravilloso hasta agosto, espectáculo de música, de moda, cosas maravillosas”, dijo Roberto Piazza.
Sobre el estilo corporal en el mundo de la moda, aclaró que “nunca me importó y nunca acepté que vengan anoréxicas”.
También, fue consultado sobre Roberto Giordano a propósito de la polémica generada por la desclasificación de documentos que lo vinculan con el financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.
“Yo no puedo poner las manos en el fuego”, dijo, aunque aclaró que desconoce algo al respecto.
Etiquetas: Jeffrey Epstein, Roberto Giordano, Roberto Piazza