"Tengamos fe. El pueblo es el soberano y hay mucho pueblo soberano bueno"

Para darle cierre a este ciclo, el equipo de Causa Pendiente habló con Estela de Carlotto sobre el futuro que depara a los argentinos visto desde estos días.

"El futuro es muy incierto, por supuesto. El soberano, que es el pueblo, eligió a un presidente que realmente, para criterio de la oposición, no tiene las condiciones para hacerlo pero bueno, el respeto que se merece lo va a tener pero las criticas también, por supuesto. Estamos viendo que esta todo en primera mano, no está organizado, hay una desorganización interna tremenda y yo lo sé por ustedes, los medios, porque me interesa mucho seguir qué va a pasar con nuestro país con esta persona. Todo aquello que no nos venga bien hay que discutirlo y vamos a pedirle una audiencia para que sepa quienes somos, que hacemos y que necesitamos con la obligación que tiene el Estado, el gobierno para seguir ayudándonos", sostuvo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.