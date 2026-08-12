"Tenemos una generación muy buena que está poniendo a la Argentina en lo más alto posible del ajedrez"

El equipo de Pasión Nacional conversó con la ajedrecista que se coronó campeona en el Panamericano Sub 20 absoluto, disputado en San Pedro Sula, Honduras, y es Maestra Internacional.

Candela Francisco, de 19 años, se impuso de manera invicta en un torneo con 61 varones y sumó norma de Gran Maestra.

“Era un título que venía preparándome y ansiando hace muchísimo tiempo. Había competido en cinco panamericanos y sudamericanos previamente y no se daba. Finalmente éste fue el torneo”, señaló.

Sobre el ajedrez, consideró que “es un deporte y una disciplina que ayuda a poder ejercitar el cerebro, a pensar y razonar. Es una toma de decisiones constante y mucho análisis”.

“Creo que estamos en ascenso como país, tenemos una generación muy buena que están poniendo a la Argentina en lo más alto posible del ajedrez, tenemos muy buen nivel medio y estamos creciendo mucho”.

En septiembre, Candela mencionó que “representará el país en las Olimpíadas”, en Uzbekistán, y ratificó que seguirá preparando y mirando lo mejor para dejar al país lo más alto posible”.

La representante argentina cerró una actuación sobresaliente en un certamen que reunió a 61 jugadores y finalizó invicta, con 7,5 puntos en nueve rondas, producto de seis victorias y tres empates.

En la última jornada hizo tablas con el estadounidense Narayan Venkatesh, un resultado que le permitió asegurarse el liderazgo y quedarse con el título continental.

Gracias a su desempeño, se convirtió en Maestra Internacional Absoluta, un logro de enorme relevancia, y además obtuvo una norma de Gran Maestra, otro paso importante en su proyección internacional.

El éxito en Honduras se suma a una carrera en constante ascenso. Candela ya era una referencia dentro del ajedrez femenino argentino luego de haberse consagrado campeona mundial juvenil Sub 20 en 2023. Aquella conquista la transformó en la primera representante nacional en alcanzar ese título.