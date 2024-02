Tras la reunión de intendentes neuquinos que se realizó en el Centro Cultural del Norte Neuquino en Chos Malal el cual estuvo presente el Gobernador Rolando Figueroa, Nacional Chos Malal entabló comunicación con el intendente de la localidad Nicolás Albarracín.

Al respecto, expresó: "Se elaboró un documento, un pacto de gobernabilidad en el cual firmaron intendentes, presidentes de comisiones de fomento y el gobernador. Cada localidad tiene una realidad distinta y necesitamos que la gente esté cuidada y los neuquinos podamos defendernos de un gobierno nacional que viene por todo".

Luego, dijo: "Vienen por los recursos de Neuquén, ya que es una provincia que aporta mucho al país, hoy estamos atravesando una situación crítica. Tenemos un presidente que nos está dejando de lado".

Así mismo dejó en claro que el documento aunó las diferencias entre los partidos políticos con el fin último de defender Neuquén entre todos.

"A nivel provincial vemos una situación muy compleja, no solo preocupa los sueldos sino que hay gente a la que no le alcanza para comer. No es cuestión de decir "es la culpa de los que estuvieron", sino que hay que resolver y estar con los pies en la tierra", manifestó Albarracín.