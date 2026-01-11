"Tenemos suerte en la Argentina de tener tanta naturaleza. Por eso, por favor, cuídenla"

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, recibimos la visita de la periodista y ultramaratonista María José “Pipi” Rutilo, creadora de “Zapatillas verdes” que desde hace 13 años busca concientizar sobre la importancia del ambiente y el cuidado del planeta.

En la charla, nos contó que “me gusta contar por qué el running va de la mano del cuidado del planeta” y cómo a través del deporte “podemos hacer las dos cosas”.

Su historia con el running comenzó en 2003 cuando murió su papá; “estaba muy triste, agarré un par de zapatillas y salí a correr. Lloraba y corría. Me hizo muy bien y nunca más dejé”.

También nos contó cómo surgió la idea de promover conciencia sobre el cuidado del planeta a través de su proyecto “Zapatillas verdes”.

“Nació en 2012, hace 13 años, y fue mutando, desde juntar plástico hasta hoy con las redes sociales poder tener un medio para difundir el por qué”. “El objetivo que tiene es correr con causa. No necesitás plata para ayudar ni a una persona ni al planeta, tenés que tener ganas y saber cómo”.

Es una abanderada de la idea de intentar todo lo que cada uno sueña y, en ese sentido, sostiene que “nunca es tarde para nada, ni para ser madre, ni para empezar a cambiar los hábitos y meterte en el tema del deporte”.

“Tenemos tanta naturaleza, una suerte en la Argentina de tener escenarios naturales, por eso por favor cuídenlos", aconseja.

"Correr, para mí es la felicidad, lo haré hasta el último día” e invita a visitar “@zapatillasverdesok donde pueden pedirme tips y entender por qué y cómo cambiar los hábitos”.

Quien nos contó su historia que corre fue Pablo Giesenow, que acaba de presentar el libro “Correr tus límites” en el que se propone no que se recuerde su nombre sino mostrar “que una persona logró convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento y superación”.

Allí, relata cómo su vida cambió en un segundo a partir del accidente automovilístico que sufrió en 2015 y le provocó la amputación de las dos piernas.

Sin embargo, así como “en un segundo la vida nos puede transformar y ponernos desafíos que no estaban en los planes de nadie”, apareció en su vida el running y un “camino de la mano de un deporte que no conocía”.

“Hoy voy dándome cuenta que corriendo los límites puedo ir mejorando en todo sentido, eso tiene que ver con haber generado en el running un estilo de vida”. “El deporte me salva la vida el día del accidente” y eso demuestró “lo trascendente que es la condición física para sobrevivir a semejante impacto”.

“Todo lo que pasó en estos diez-once años tiene que ver con correr los límites y seguir empujándolos hasta saber si puedo o no hacer algo”, concluyó.