Tenemos que ver que podemos hacer para reemplazar lo que hacemos mal

"Si el sol no existiera, no habría vida", expresó el docente y amplió "la energía del sol, no solo sirve para la vida, es la que mueve el agua". De esta manera, fue refiriéndose a las mareas, los distintos tipos de energía y los recursos que cada vez son mas limitados y finitos, lamentablemente, en gran parte por el mal uso que les damos y el escaso cuidado que la humanidad tiene del medioambiente.