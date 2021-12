"Tenemos que seguir unidos y luchar por un mejor poder adquisitivo"

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Sánchez, señaló que, tras cuatro años de macrismo, y a pesar de que la realidad hoy no es buena, los trabajadores del Estado sean solidarios, sobre todo por las personas que no la están pasando bien, ya sea por estar desempleados o por trabajar en negro. “Los trabajadores del Estado no la están pasando bien, pero tenemos que ser solidarios con los más del 46% que están desocupados y que están fuera del circuito laboral. Y bueno, seguir unidos, solidarios, luchando para que cada vez tengamos un mejor poder adquisitivo y vamos contra los poderosos que hoy nos están queriendo condicionar al Gobierno nacional con la inflación, con la dolarización y con todo lo que tiene que ver la economía. La verdad que este es un bien popular que se debe a las mayorías. Por suerte hemos pasado cuatro años del macrismo que estaba destinado a las minorías y cada vez menos personas tenían muchos más dinero y muchas más personas, como está pasando hoy, están en la pobreza o en la indigencia. Esperemos que el próximo año sea mejor para todos”, pidió el gremialista.

