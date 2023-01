"Tenemos que restablecer un diálogo racional en un mundo más complejo"

El sociólogo y ex Embajador, senador y diputado delineó la etapa que se abre para América Latina con la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva como presidente de Brasil. En ese marco, consideró “una buena noticia” que el vecino país supere “la irracionalidad de mercado de Bolsonaro” para retornar a una “racionalidad política”.

Eric Calcagno, de todos modos, admitió que ello se da en el marco de “un frente muy heterogéneo que constituyó Lula para ganar las elecciones” y lo atribuyó a un “fenómeno habitual cuando surgen fascismos”: “frente a determinadas crisis la derecha se vuelve más extrema derecha y la izquierda se va más al centro”.

Por ello, planteó como salida que “tenemos que recuperar el Mercosur como dinámica y recuperar la integración regional” y, en ese sentido, abogó por “restablecer un diálogo racional en un mundo que se presenta cada vez más complejo”.

Ante este escenario y analizando la situación también de nuestro país, el Dr. Calcagno consideró que no se trata “de discursos de odio, fake news sino de discursos de poder” y agregó: “están diciendo lo que quieren hacer, es un proyecto político, ya no hay máscaras, no es odio, por eso hay que hacer política”.

En esa línea, para contrarrestar el odio, remarcó la necesidad de “hacer política” que “es lo que sublima la violencia dentro de una sociedad” y, de cara al 2023, confió en que “con unidad y política podremos presentar un proyecto alternativo”.

