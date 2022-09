“Tenemos que promover acciones sustentables con el Ambiente”

“En este Día de la concientización del ambiente, es necesario decir que necesitamos mucho de eso porque debemos hacer un click mental y promover acciones mas sostenibles y amigables, estamos atravesando una crisis climática en todo el mundo y por supuesto en el Chaco y el país. El Ambiente es parte de muestro día a día. Cuando se trabaja con las juventudes que impulsan estas cuestiones o por lo menos las visibilizan siempre dicen que no quieren esperar al futuro porque el problema está ahora. Tenemos que interpelar nuestros sistemas productivos y de calidad de vida y pasar de lo discursivo a la concreción en acciones. En cuanto a lo meteorológico tenemos muy buenas condiciones, cielo despejado, con viento del sudeste, hacia la tarde aumentará la nubosidad y la inestabilidad con posibilidad de precipitaciones muy aisladas, la jornada será calurosa. Todo esto continuará el miércoles hasta la tarde en la que la inestabilidad irá en aumento, estará fresco con máxima que no superará los 30 grados, el jueves está cubierto con posibilidad de precipitaciones aisladas con una mínima de 9 grados y una máxima que no superará los 19”, dijo el

observador meteorológico de superficie.

