El economista Gustavo “Lacha” Lazzari analizó el escenario económico argentino y planteó los desafíos que enfrentará el país ante el crecimiento esperado de sectores como la energía, la minería y el agro.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, advirtió especialmente sobre el riesgo de que una mayor disponibilidad de divisas vuelva a alimentar políticas populistas.

“Tenemos que pensar en una Argentina distinta, donde empiezan a sobrar los dólares”, afirmó Lazzari, quien sostuvo que el desafío de los próximos años será administrar correctamente los recursos que pueda generar el crecimiento de las exportaciones.

El economista señaló que las proyecciones para energía y minería abren un escenario completamente diferente para la Argentina.

“La cuenta de exportación de minería y energía para el 35 alcanzaría los 80.000 millones de dólares”. Esto implicaría “duplicar exportaciones en ocho años”, sin contar el potencial crecimiento del agro y otras actividades.

En ese contexto, Lazzari puso el foco en el riesgo político de volver a utilizar una etapa de abundancia para incrementar el gasto.

“El problema es que venga un populismo con mucha plata. Ese es para mí el gran temor de largo plazo, que la tentación populista reaparezca frente a una mayor disponibilidad de recursos”

Para explicar ese desafío, sostuvo que históricamente la Argentina tendió a distribuir recursos en los períodos favorables en lugar de aprovecharlos para acumular e invertir.

“La sociedad, nosotros, que somos la sociedad, elegimos distribuir cuando tenemos guita. Ahora viene el período que tenés guita, en la macro por lo menos”, expresó.

Lazzari consideró que el país deberá aprovechar ese escenario para ordenar sus cuentas y reinvertir. “Hay que reinvertir todo lo que no tenemos que reinvertir, entonces vamos a tardar en verla”, señaló, al advertir también sobre la necesidad de tener paciencia para que los resultados económicos lleguen a la sociedad.

Además, destacó la importancia de consolidar determinadas reglas económicas a largo plazo, más allá de los cambios de gobierno.

“Superávit fiscal, orden fiscal, no lo peleemos más, listo”, planteó. En ese sentido, consideró necesario establecer consensos que eviten volver a los desequilibrios fiscales.

Finalmente, el economista remarcó que el principal desafío será decidir qué hacer con los recursos si las proyecciones de crecimiento se concretan: utilizarlos para volver a expandir el gasto o aprovecharlos para fortalecer las bases económicas del país. “Hay que ver qué elegimos”, concluyó.