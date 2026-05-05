"Tenemos que disfrutar el proceso de Franco Colapinto"

El campeón de TC2000 e histórico piloto Cócho López en diálogo con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional, opinó sobre el presente de Franco Colapinto en el automovislimo.

"Colapinto ha tenido la oportunidad que otros no. No puso un peso para llegar, sino que aprovechó la comunicación que hoy existe. Y lo que él atrae, con millones de seguidores en el automovilismo, es que lo pongan donde está. Es un muy buen piloto y lo está demostrando", expresó.

Y además dijo: "Franco es un argentino, que habla con naturalidad y la gente lo toma y lo lleva adelante. Hay que disfrutarde su proceso o de su camino. Tenemos que disfrutar el proceso de Colapinto".