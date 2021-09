“Tenemos que disfrutar del río y la naturaleza”

“Tuvimos una jornada ambiental en la que la pasamos muy bien junto con los compañeros y disfrutamos muchísimo del río que permitió a muchos dejar atrás el estrés pues sentimos aire fresco que no sentimos en la ciudad. Siempre busco la manera de relacionarnos con la naturaleza y muchos compañeros son del centro y no conocen el monte y el río, pero yo sí y trato de interesarlos, que hay que disfrutar de la naturaleza. Estoy en séptimo grado y durante la pandemia extrañé muchísimo porque fue muy difícil, al principio no sabíamos nada del COVID y después aprendimos lo que teníamos que hacer y quedamos más tranquilos”, dijo.

Genaro agregó: “yo le diría a todos que agarren el mate, a la familia y disfruten del río, que es lo más lindo que tenemos, hay que relajarse y se van a olvidar de todos los problemas que tengan. En la escuela hacemos trabajos sobre los humedales y pude averiguar muchísimo para después interesar a los demás”, dijo el alumno de séptimo grado de la Escuela 41 Ricardo Ivancobich.