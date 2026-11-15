“Tenemos permanente formación y cantera de atletas, sobre todo fondistas y mediofondistas”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con el entrenador y ultramaratonista Manuel Méndez, vicepresidente de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), contador público, con una Maestría en Sports Management.

Hace 40 años que corre, ha formado parte de la Selección Argentina de Atletismo, es el primer ganador de la Maratón de Malvinas y, actualmente también es Gerente de la Federación Marplatense de Atletismo.

En esta oportunidad, también charlamos con Gustavo Montes, creador y director de NB Milla Urbana, cuya 10º edición se disputará el próximo 21 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, en la Avenida 9 de julio, desde las 13hs.

“Es una edición muy especial, hay todo un recorrido emocional”, reflexionó.

“El concepto de la milla, del ritmo frenético, de la corta distancia demandando tanta energía, y que sea tan corto pero tan intenso, fue calando en el corazón del runner, me parece una locura estar festejando diez años”.

De cara a la Fiesta Nacional y Provincial del Turismo y el Vino, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en San Rafael, Mendoza, conversamos con Martha Sotomayor, presidenta de la Cámara de Turismo.

Además de espectáculos gratuitos y una agenda que incluirá música en vivo, feria de expositores y propuestas gastronómicas, este año está previsto como cierre una experiencia diferente con dos carreras: una competencia individual de 10 kilómetros y un recorrido familiar de 2 kilómetros.

En la charla con Manuel Méndez, abordamos variedad de temas vinculados al Trail, a la ultramaratón y a la dirigencia deportiva así como a su propio recorrido como atleta.

“El deporte y el atletismo es mi pasión y mi vida. Hace 40 años que practico atletismo en sus distintas modalidades: desde 400 metros en la pista hasta 24 horas en ultramaratón pasando por la maratón, el Trail”. “Me ha tocado vivir desde el inicio la modalidad de Trail, la conozco desde los pañales, he visto su evolución”. “Las cuestiones directivas se fueron dando de a poquito, no fueron buscadas, y a uno lo termina apasionando”.

Mar del Plata fue designada sede oficial del próximo Campeonato Continental de 100km, a realizarse el 10 de abril de 2027.

A propósito de ello, Méndez destacó que la ciudad “tiene un historial de capacidad de organización de eventos internacionales muy grandes”.

Anticipó que “habrá presencia de las principales autoridades a nivel mundial” y que se encuentran comenzando un trabajo de actualización de la pista Juan Justo Román, “la mas usada de Argentina”.

A su vez, en la charla, compartió su mirada sobre el presente del atletismo argentino con importantes referentes.

“Tenemos una permanente formación y cantera de atletas, sobre todo fondistas y mediofondistas. Los formadores de hoy son las figuras de hace unos años”.

Por otro lado, Méndez explicó de qué manera trabaja hoy la CADA para garantizar recursos para el acompañamiento de los atletas.

“El deporte siempre tuvo una insuficiente atención desde el Estado y, el último año, lo que estamos haciendo desde la Confederación es la búsqueda de patrocinio privado y potenciar el licenciamiento federativo a los efectos de tener mayor autonomía y depender cada vez menos de los vaivenes presupuestarios del Estado”.

Otro de los aspectos conversados fue la evolución que ha tenido el trail y la posibilidad de que sea considerada una disciplina olímpica.

“Al no ser olímpicos tanto la ultramaratón como el Trail quedan fuera de todos los programas de financiamiento. Sueño con ver alguna modalidad del Trail olímpica, apuesto que en el 2032 tengamos una modalidad olímpica. Soy optimista, en los ciclos olímpicos, los procesos son largos, con verlo me voy a quedar contento”. “Correr es una fuente de equilibrio para mí; es algo indivisible en mi vida, del laburo, la familia, de todos los días. Me permitió soportar situaciones duras a nivel personal, compensar situaciones complejas, me permitió conocer muchísimos lugares, mis mejores amigos son del deporte, mi mujer, me ha dado de los momentos más gratos de mi vida, integrando selecciones nacionales y como directivo”.

“Mi juego olímpico fue ir a Malvinas y ganar la maratón. Fui el primer argentino en ganar la maratón de las Islas Malvinas”, expresó.