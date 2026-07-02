"Tenemos pasos importantes en el próximo tiempo, una de las cuestiones que debemos atender es la reforma política"

La senadora de La Libertad Avanza por Neuquén Nadia Márquez en diálogo con el equipo de Nico Yacoy se refirió a la reunión que tuvieron ayer los gobernadores con el Gobierno Nacional acompañando la jura del nuevo jefe de Gabinete Diego Santilli.

"Ayer fue muy buena la reunión convocada en Casa Rosada, eramos muchos porque tanto el bloque de Diputados como Senadores ha crecido enormemente. Eso requiere que cada tanto volvamos a recordar el camino y en eso el presidente Milei tiene un espíritu docente que es muy bueno", mencionó.

Márquez además durante la entrevista se refirió a los próximos pasos que quiere dar el Gobierno Nacional: "Entre los pasos que debemos dar está la reforma política. Creemos que los argentinos no merecen ir dos o tres veces a las urnas; lo que prometían las Paso se transformó en una encuesta y en una herramienta para la negociación de la política. Eso además sale millones de pesos".