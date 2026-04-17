Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, nos vamos a la provincia de Chubut, más precisamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde son varias las opciones que nos ofrece el poder recorrerla.

Allí nos conectamos con Eduardo Carrasco, gerente del Ente Autárquico de Turismo de la capital provincial que nos contó la diversidad de propuestas que ofrece como destino.

“En Comodoro Rivadavia hace años se viene estudiando y trabajando con otra especie de ballena, la ballena sei, similar a la ballena azul, presente de febrero a junio en nuestras costas”, precisó Carrasco.

“Tenemos la fortuna en Chubut de tener ballenas todo el año. Es una alegría enorme poder recuperar toda la fauna que va creciendo en nuestro Golfo”. “Posicionar a Comodoro como un destino turístico hoy es una realidad”.

En otro tramo del programa, conversamos con Fábio Ota, el primer brasileño en ser condecorado como Master Sake Sommelier, el máximo galardón otorgado por la Asociación Japonesa de Jóvenes Productores de Sake, quienes promueven y revitalizan la cultura del sake.

“Es sólo uno de los títulos que tengo”, explica.

Junto con su socia y esposa, Aya Tamaki, fundó Mega Sake poco después de la pandemia, impulsando una estrategia que combina la importación, la comunicación y promoción de esta tradicional bebida fermentada de arroz.

En la charla, Ota nos ayuda a adentrarnos en este mundo y entender de qué se trata esta bebida tradicional y su historia.