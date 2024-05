"Tenemos competencia en legislación provincial, no nacional"

La titular de la Defensoría del Pueblo del Chubut, Claudia Bard, se refirió a las constantes alzas; y las que se esperan en el futuro mediato, en las tarifas del servicio de gas. Relató que el organismo a su cargo ha participado en todas las audiencias públicas convocadas para el tratamiento tarifario, dejando a través de sus comentarios, la certidumbre que estos encuentros han sido casi de carácter simbólico pues no tienen injerencia o correlato a la hora en que se definen los valores debido a que "más que comentar, el Secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, con las empresas prestatarias del servicio lo que van a hacer, no es vinculante lo que nosotros digamos al exponer en ese sentido" reflexionó la funcionaria. Agregó que la Defensoría puede hacer pedidos de informes a las prestadoras de servicios de la provincia, y que actúan en casos concretos; no pago, corte de servicios, dando a entender que lo hacen cuando la situación se encuentra problematizada. Como contrapartida, había comentado días pasado el abogado Christian Pasquini, que es posible que la Defensoría actúe; primeramente estudiando la compleja situación contractual, impulsando una medida que ampare y proteja colectivamente los derechos individuales que podrían estar afectando a las y los consumidores de un servicio monopólico. Pasquini resaltó que la Defensoría tienen competencia para representar a la ciudadanía. Recordó el letrado que ya fue parte en 2016 al impulsar un amparo contra las subas tarifarias que introdujera el entonces Ministro de Energía Aranguren.

Es oportuno mencionar que el 12 de enero del corriente año salió publicada una nota en medio provincial donde Claudia Bard exponía los porcentajes y períodos que abarcarían los aumentos, anunciando que tres días después se reunirían las defensorías para estudiar "algún tipo de presentación, en caso que se concreten los aumentos anunciados por la Secretaría de Energía”.

La Defensora del Pueblo informó que se están documentando de los aumentos que reciben y presentan individualmente las y los consumidores indicando que quienes estén afectados se acerquen a las oficinas de sus lugares de residencia. Estas acciones están fijadas para que "con todas las Defensorías poder hacer una presentación a través de la Red Patagónica de Defensorías". Para culminar su participación en la entrevista, Bard reflexionó sobre la ausencia del Estado Nacional a la hora de proteger y amortiguar este tipo de aumentos.

