“Tenemos 130 espacios culturales a nivel nacional. La idea es darle visibilidad al artista emergente”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del coordinador del Programa de la Red de Casas de la Cultura, Jonathan Villalba.

También, visitó el programa César Pradier, destacado pianista, concertista y gestor cultural argentino, originario de la provincia del Chaco, que preside la Fundación Pradier, organizadora del Festival Filarmónico Internacional en la Bienal de Chaco.

Por otro lado, mantuvo una conversación telefónica con José Sebastián Eidman, Presidente de la Fundación Urunday, organizadora de la Bienal de Chaco que se realiza entre el 17 y 26 de Julio.

Además, como siempre, el programa difundió la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Jonathan Villalba nos contó de qué se trata el Programa de la Red de Casa de Cultura que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación.

“Es un programa que estaba escondido. En en su momento eran 200 casas y hoy tenemos 130 espacios culturales a nivel nacional”.

“Generamos actividades, la idea de esto es darle visibilidad al artista emergente que antes no la tenía. Armamos la convocatoria, pasamos a las casas y ellos lo bajan a la ciudad”.

El programa contempla la entrega de “equipos de sonido, iluminación y cámaras fotográficas” para estos centros culturales.

“Nosotros lanzamos la convocatoria interna y la toma la casa, la distribuye a la comunidad y se anotan los artistas. Una vez que llegan, hacemos una selección según los géneros que buscamos”, explicó.

“Con la Red seguimos creciendo, arrancamos con nada, tenemos el apoyo de Leo Cifelli y se le pudo estar inyectando presupuesto a las actividades, sin presupuesto esto no existe”.

Por su parte, César Pradier, por su propia historia, destacó la importancia del “desarrollo territorial” y la necesidad de “llevar la formación” a las distintas ciudades del país.

“El arte no es la prioridad a veces, pero genera un montón de cosas, hace que un lugar se desarrolle. El arte conecta de forma nacional, internacional, local, produce interés”.

También, se refirió al proyecto de las orquestas escuela, sus conciertos pedagógicos de piano y anticipó todo sobre el “Festival Filarmónico juvenil, que cuenta con la dirección de Mario Benzecry, “el maestro de los maestros”.

“Es el sexto festival, se hace convocatoria en todo el país, lo vemos como un perfeccionamiento de las orquestas locales”, detalló.

El VI Festival Filarmónico reúne a jóvenes músicos de todo el país en una semana de formación intensiva y conciertos públicos integrada a la programación de la Bienal del Chaco.

Más de 100 participantes trabajan junto a destacados profesores y directores de Argentina y del ámbito orquestal internacional, en un espacio orientado al intercambio, el perfeccionamiento y el desarrollo musical colectivo.