Tendencias 2026: los argentinos mantienen su predisposición a viajar

Los argentinos mantienen una fuerte intención de viajar, aunque con decisiones más racionales, viajes concentrados en verano y creciente influencia de la tecnología en la planificación turística, según el Global Holiday Barometer 2026 del Grupo Europ Assistance.

La edición 2026 del Global Holiday Barometer del Grupo Europ Assistance, realizado junto a Ipsos en 26 países, revela cambios profundos en los hábitos de viaje a nivel global y también en Argentina.

En un escenario internacional atravesado por guerras, conflictos armados y una creciente incertidumbre geopolítica, la seguridad comienza a ocupar un rol cada vez más relevante en las decisiones vinculadas al turismo.

“Las ganas de viajar siguen siendo fuertes e intactas, a pesar de decisiones cada vez más difíciles y del costo de vida, que continúa siendo una de las principales preocupaciones a nivel global”, explica Virginie Babinet, CEO de Travel Insurance & Assistance de Europ Assistance.

Sin embargo, aclaró Babinet, “lo que está cambiando es el propio escenario del viaje. Las consideraciones vinculadas a la seguridad pesan cada vez más en la elección de destinos y las decisiones están crecientemente influenciadas por la percepción de riesgo”.

Por su parte, Alejandro Caballero, CEO de Europ Assistance Latam, destacó que “es la primera vez que Argentina forma parte de este relevamiento global. Esto nos permite entender mejor y seguir aprendiendo cómo piensan y viajan hoy los argentinos”.

“La edición 2026 muestra un viajero más racional y planificado, en un contexto marcado por la incertidumbre global y la transformación tecnológica, donde el 81% mantiene una predisposición positiva hacia viajar, el 25% planea hacerlo dos veces al año y el uso de la tecnología continúa en aumento, con un 71% de los viajeros argentinos utilizando algún tipo de herramientas de inteligencia artificial”, detalló.

En comparación con otros mercados de la región, Argentina iguala a México en intención de viaje y supera a Brasil; y lidera en el nivel de motivación vinculada a concretar vacaciones, reflejando el peso emocional que los viajes siguen teniendo para los argentinos.

Sin embargo, ese interés convive con un comportamiento más racionalizado: El 77% de los argentinos viaja al menos una vez al año por ocio, aunque la mayoría concentra sus viajes en pocas ocasiones: el 43% realiza un solo viaje anual y el 25% viaja dos veces al año.

Entre los aspectos más valorados por los argentinos al momento de viajar aparecen la posibilidad de relajarse y escapar de la rutina diaria y el estrés, explorar nuevos lugares, generar buenos recuerdos, descubrir nuevas gastronomías y entrar en contacto con diferentes culturas.

Al mismo tiempo, las limitaciones económicas continúan condicionando las decisiones de viaje: Entre quienes deciden no viajar, las principales razones están vinculadas a la imposibilidad de afrontar los costos, la necesidad de priorizar el ahorro y la decisión de postergar las vacaciones para otro momento del año.