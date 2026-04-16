Temporal en el Amba: se registró una importante caída de agua y sigue el alerta amarilla para la costa atlántica

El meteorólogo Sebastián Pagliarino conversó con Adrián Korol por Radio Nacional sobre lo que dejaron los últimos días en el este del país.

"Ha llovido en pocas horas lo que llueve en todo el mes de abril, hay resgistros importantes de caída de agua. Recién en la tarde noche de hoy mejorará el tiempo en Buenos Aires. Aunque queda un alerta amarilla para la costa atlántica", describió. Y agregó sobre el resto de la semana: "Aún habrá un tiempo húmedo y cálido, por lo menos hasta el próximo domingo, que se entrará en etapa más otoñal".