Temporal en Corrientes: "En 30 horas ya llovió 300 mm y el transporte público está suspendido"

Debido al fenómeno por momentos hubo colapso en los desagües y anegaron puntos críticos de la ciudad. El Comité de Operaciones de Emergencia realizó un relevamiento de las zonas más perjudicadas y coordinó el trabajo de cuadrillas y máquinas. El Subsecretario de riesgo y catástrofe del municipio de Corrientes José Ruiz, en diálogo con el equipo de Ramos Generales, dio detalles de lo que dejó el agua en la provincia del litoral. "Hace 30 años que no teníamos este mal tiempo", mencionó.

"En lo que va de 30 hora tenemos prácticamente 300 mm de lluvia caída. El suelo ya no absorve más la humedad de la lluvia, tenemos calles cerradas al tránsito. El transporte público está suspendido, y la recolección de residuos también", dijo.

"Aún no hay evacuados en la ciudad, pero el personal municipal están recorriendo los barrios para ver cómo se encuentran las personas y en qué estado están las viviendas", agregó.