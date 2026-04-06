Temporal en Córdoba: familias evacuadas y ríos desbordados

Varias personas debieron ser evacuadas este fin de semana en Villa Dolores y la localidad vecina de Las Tapias, en la provincia de Córdoba, tras la repentina crecida del río Los Sauces, lo que además dejó varias casas inundadas. Equipos de rescate y autoridades provinciales trabajaron en la asistencia y en el rescate de animales.

Gustavo Ceriani, coordinador de Radio Nacional Córdoba, dialogó con el equipo de Korol en el aire y describió la situación que vive la provincia: "Los evacuados continúan en los refugios, por lo que la vuelta a casa será paulatina. Hubo viviendas donde el agua alcanzó el metro y medio, y los mobiliarios quedaron arruinados. Las condiciones para volver a habitarlas van a demorar un poco", señaló.

En ese marco, explicó que el incremento del caudal estuvo vinculado a la apertura de tres compuertas del dique Ingeniero Medina Allende, una maniobra que derivó en el desborde del curso natural del río.

El fenómeno se da en el marco de intensas lluvias que afectan a distintos puntos de la provincia de Córdoba. Al respecto, Marcelo Madelón, meteorólogo en Aeropuerto Córdoba, señaló que para hoy también se esperan lluevias y expresó: "Hemos duplicado la cantidad de agua caída en todo el mes de abril en solo dos días".

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para la provincia de Córdoba por tormentas el 6 de abril desde las 09:00hs hasta las 14:59hs. Para hoy se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas de abundantes precipitaciones. Se estima que la precipitación acumulada oscilará entre 30 y 60 mm, con posibilidades de superar estos valores en puntos específicos.

Además, se anticipa actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h. Este fenómeno meteorológico afectará diversas áreas de la provincia, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones y tomar precauciones necesarias. La situación se mantendrá bajo vigilancia hasta que se emitan nuevas advertencias o se levante el alerta.

El pronóstico extendido para Córdoba indica que el 7 de abril de 2026 comenzará con nubes y alta humedad (92%). A lo largo del día, se espera un aumento de temperatura hasta 21°C con cielo claro por la tarde. Sin embargo, el 8 de abril se mantendrá el cielo claro y temperaturas entre 14°C y 22°C. A partir del 9 de abril, se prevén nubes dispersas y temperaturas que alcanzarán hasta 22°C, con alta humedad en las primeras horas.