Temporal en Benito Juárez: se registraron daños materiales y no hubo heridos

El fuerte temporal que se registró el martes por la noche en Benito Juárez provocó importantes daños materiales en distintos sectores de la ciudad, aunque no se reportaron víctimas, según el bombero de dciha localidad Emanuel Iturrat en diálogo con Hugo Macchiavelli.

"Anoche a partir de las 9 20 empezaron a haber llamados y tocamos la alarma. A las 11 de la noche ya se tranquilizó. Hubo voladuras de techo. Hubo lluvias fuerte y el viento afectó y hubo daños materiales", dijo.

"No hubo heridos, el área más grande fue la voladura de techo en el Polideportivo municipal", agregó.