Temporal causó destrozos en Entre Ríos

Un fuerte temporal de viento, lluvia y actividad eléctrica afectó durante la madrugada del domingo a gran parte del territorio de Entre Ríos, dejando árboles y postes caídos, voladuras de techos, anegamientos y daños en vehículos y viviendas. El sistema de tormentas avanzó con rapidez entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, provocando múltiples intervenciones de bomberos, Defensa Civil y la policía.

El director de prensa y difusión de la Municipalidad de Villaguay, Juan Manuel Fabricius, en diálogo con Nunca es Tarde, sostuvo que "las intensas lluvias generaron anegamientos en varias zonas urbanas, especialmente en Paraná, donde se registraron alrededor de 30 mm de agua caída".