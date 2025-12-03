Temporada de verano: la cordobesa Villa Carlos Paz con "grandes expectativas" para los próximos meses

El coordinador general de promoción turística y eventos de la Secretaria de Turismo de Carlos Paz Germán Livelli, en diálogo con el equipo de Diego Ramos, habló en Radio Nacional de las propuestas de esta ciudad de cara a la temporada de verano.

"El fin de semana extra largo tuvimos un 95 % de ocupación Carlos Paz y tenemos las mejores expectativas para el verano. Creo que vamos a estar con mucho trabajo, debemos ofrecer precios competitivos", dijo.

Livelli mencionó que las diferentes Cámaras que forman parte de la cadena turística de la provincia coordinan políticas para lograr una gran afluencia en la temporada estival.

"Nosotros trabajamos con un turismo de proximidas, son estadías de 4 ó 5 días máximo. Tenemos un gran posicionamiento geógrafico y las rutas para moverse en Córdoba son nuestro fuerte", agregó.