Temporada de verano en Mar del Plata: "Hay más reservas que las del año pasado y hay muy buenas expectativas"

La vicepresidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata Verónica Berazueta, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, dijo en Radio Nacional que hay "más reservas que el año pasado en la ciudad" y que "son muy buenas las expectativas para el destino en la próxima temporada".

"El último fin de semana largo fue muy bueno y nos alienta a seguir trabajando. Hubo más de 178 mil personas que viniero y esperamos que sigan eligiendo Mar del Plata para la época estival", mencionó.

Berazueta advirtió que durante el 2025 denominaron "turismo de ventas" porque en la ciudad se han concretado ventas de propiedades que la gente compró departamentos. "Creemos que la estabilidad económica es algo que hace que la gente confíe y además la posibilidad de créditos de los bancos públicos han ayudado", agregó.