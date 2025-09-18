Temporada de verano en Mar del Plata: ¿en cuánto rondarán los alquileres en la ciudad?

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata Guillermo Rossi en diálogo con Diego Ramos se refirió a los precios que tendrán los alquileres de casas, y alojamientos turísticos en esa ciudad para la temporada de verano.

"Estipulamos un aumento del 25 % en los alquileres, y fuímos moderados porque la inflación del año estuvo alrededor del 50 %. Es un precio que sugerimos y seguro saldrán promociones particulares", dijo.

Rossi mencionó que ya hay propietarios que han puesto sus viviendas "en alquiler" y ya pueden cerrarse operaciones. "Hay que ser competitivos porque tenemos una competencia muy fuerte con los países vecinos. Mar del Plata es el faro donde mira el país. Queremos que este lo más completa posible la ciudad", agregó.