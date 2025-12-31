Temporada de verano en Mar del Plata: "El nivel de reservas de alquileres está entre el 65 % y el 70 %"

Rodrigo Sanz Ordoqui, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, habló en Radio Nacional sobre las reservas y los alquileres ya concretados en esa ciudad para la temporada de verano.

"Luego de pasar el fin de año, la expectativa es interesante. El nivel de reserva de alquileres está entre el 65 % y el 70 % para este momento. Así que es interesante", dijo.

El entrevistado advirtió que Mar del Plata puede competir mucho "en precio" y que la cercanía con el AMBA es una ventaja. "Se actualizó en un 25 % los precios de alquiler o de estadía, cuando tuvimos una inflación bastante más alta", agregó.