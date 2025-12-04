Temporada de verano: Bariloche se posiciona para un turismo interesado en "la naturaleza y el deporte"

La directora ejecutiva interina del Emprotur Natasha Vázquez charló con el equipo de Diego Ramos en Radio Nacional sobre las propuestas que dicha ciudad tiene para el verano.

"Bariloche es mágica todo el año. Está ahora las retamas bien de color amarillo, el lago precioso. Y en verano nos visita mucho turismo nacional y familiar. Además se engancha la gente a la que le gusta la naturaleza, el deporte y los trekkings", contó.

En verano también hay mucho "turismo joven" y se dan los clásicos "viajes de egresados".

"También nos hemos posicionado por nuestra gastronomía y nos busca el turismo internacional por eso también. Tenemos la trucha, el cordero patagónico, los chocolates", agregó Vázquez.