Tempestade deixa 13 mortos na Argentina

Uma tempestade com ventos fortes no sul da província de Buenos Aires, onde está localizada a capital argentina, deixou pelo menos 13 pessoas mortas na noite deste sábado e madrugada de domingo.

A área mais atingida foi a cidade de Bahia Blanca, distante 650 km da capital argentina, onde várias pessoas também ficaram feridas por causa de telhados arrancados, informou o governo municipal no X, descrevendo o ocorrido como uma "catástrofe".

A maior parte das vítimas fatais participava de um evento esportivo no Club Bahiense del Norte, quando o teto do estabelecimento desabou.

A tempestade atingiu também aeroportos. O Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, localizado na cidade de Buenos Aires, ficou danificado. A concessionária afirma que o terminal chegou a ficar fechado até o início da manhã deste domingo por segurança, mas foi reaberto por volta das 10h.

O vento causou a queda de árvores, postes, fios e placas na rua e conseguiu mover aviões que estavam parados dentro do aeroporto.

As rajadas de vento ultrapassaram 150 quilômetros por hora, o que equivale à velocidade do vento de um furacão de categoria 1.

O presidente do país, Javier Milei, viajou com vários ministros até a cidade de Bahia Blanca, a mais afetada, para acompanhar de perto as tarefas de contenção: