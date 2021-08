“Temas que preocupan a la gente no figuran en la agenda electoral”

Para el precandidato a senador por el Frente Grande, José Vitar, en esta campaña rumbo a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) hay ausencia de propuestas de los dirigentes y mucha agresión entre ellos y ellas. “Temas que son de profunda preocupación de la gente no figuran en la agenda electoral. Acá no estamos discutiendo, por ejemplo, cómo se generaría empleo en Tucumán, cómo se puede reducir la pobreza y la marginalidad social, no estamos discutiendo cuál es el programa de obra pública que necesita la provincia y que se debiera gestionar desde la Nación.

Lo que estamos viendo son conflictos caníbales de dirigentes que solamente expresan proyectos personales y donde la política y los programas están ausentes. Esto es consecuencia del que vemos que es el principal problema político de Tucumán, que es un sistema político que no funciona, caro, viciado de clientelismo y de corrupción que ha establecido un abismo entra la sociedad y la ciudadanía”, apuntó Vitar.