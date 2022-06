Telo: ¿Sí o no?

Las Mafiosas arrancaron el programa con #SePikó preguntándole a sus oyentas telo ¿si o no?. Además Luciana Peker analizó la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, como estamos a 10 años de la ley de identidad de género y el discurso de Ofelia Fernandez en Los Angeles.

Por otro lado, Vero Lorca tiró a la #ZanjaAbierta la canción Es Tuya Juan de Illya Kuryaki and the Valderramas.

Las Mafiosas con Luciana Peker, Vero Lorca y María Sztajnszrajber, lunes y jueves de 12 a 13hs

