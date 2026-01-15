Tejer, una práctica que gana espacio como aliada del bienestar

En los últimos años, tejer dejó de ser una actividad asociada exclusivamente a generaciones mayores para convertirse en una práctica cada vez más elegida por jóvenes y adultos como forma de relajación, expresión personal y cuidado de la salud emocional. En un contexto marcado por el estrés cotidiano y la hiperconectividad, el tejido aparece como un refugio que combina creatividad, concentración y bienestar.

Paulina Maldonado, periodista y contadora de historias sobre tejidos, conocida en redes sociales como @PaulinaTeje, dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó el valor del tejido como una herramienta que "hace bien", ya que ayuda a bajar el ritmo, conectar con el presente y generar un espacio propio, al tiempo que permite construir comunidad a través del intercambio de saberes y experiencias.

En ese marco, relató cómo fue que surgió la idea de abrir su cuenta en Instagram para contar las historias que hay detrás de los tejidos.

Diversas investigaciones señalan que las actividades manuales repetitivas, como tejer, pueden contribuir a reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y favorecer la concentración. El movimiento constante de las manos y la atención puesta en el proceso funcionan como una forma de meditación activa, que ayuda a despejar la mente y disminuir niveles de estrés.

Además del impacto emocional, tejer también estimula la creatividad y la paciencia, ya que cada proyecto requiere tiempo, planificación y constancia. En muchos casos, quienes se inician en el tejido encuentran en esta práctica una vía para fortalecer la autoestima, al concretar piezas propias y desarrollar nuevas habilidades.

El fenómeno del tejido también se potencia en redes sociales, ferias y encuentros presenciales, donde se generan espacios de aprendizaje colectivo y contención. Estos ámbitos refuerzan el carácter social de una actividad que, más allá del resultado final, propone un momento de disfrute y cuidado personal.