Tejer historias: creatividad y reinvención con crochet moderno

En La Tempranera, María Fernanda Heras conversó telefónicamente con Laura Rodríguez, creadora del emprendimiento Oírte Siempre, dedicado al crochet moderno.
Rodríguez contó cómo un accidente en su mano la llevó a descubrir esta técnica como herramienta de rehabilitación y, con el tiempo, en una pasión que se transformó en su proyecto de vida.
Desde fundas para bidones o ventiladores hasta pies de cama y accesorios de decoración, Laura propone piezas únicas hechas con amor y atención al detalle. “Los detalles hacen a tu lugar —dijo—, y el estilo lo marca cada uno”.
La emprendedora destacó la importancia de ofrecer productos útiles, distintos y con identidad, y contó cómo busca acompañar los gustos de cada persona con diseño y calidez.
Etiquetas: Emprendimientos, La Tempranera, María Fernanda Heras