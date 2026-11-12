Teatro, turismo y lo que dejó la visita del Papa

En la Emisión en español de RAE, que conduce Juan Sixto, seguimos repasando lo que dejó la visita del papa León XIV a la Argentina.

En esta oportunidad, recordamos algunas de las canciones que sonaron durante los encuentros y escuchamos a tres de los artistas que cantaron frente al pontífice: Valentino Merlo, Soledad Pastorutti y Abel Pintos.

Además, recibimos a Emmanuel Calderón, integrante del grupo Urraka, quien nos presentó «Ta Chapita», una obra teatral disparatada protagonizada por seis personajes tan torpes como entrañables.

La compañía realizará este domingo 15 de noviembre, a las 19, la última función del año en el Galpón Catalinas, en el barrio porteño de La Boca.

También emprendimos un recorrido por las rutas argentinas para descubrir la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, a través de un informe especial de RAE que nos acerca a los paisajes, la historia y la riqueza cultural de esta región del norte argentino.

Música, cultura, teatro y turismo, en un nuevo encuentro con la Argentina.