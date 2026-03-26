La obra "TANGO CORRUPTO" celebra 12 años en escena y volve a Buenos Aires con una única función. El espectáculo está protagonizado por Oscar Lajad, con las participaciones de María José Rojas, Lucas Gerson, Victoria Galoto y Alejandro Andrian.

En escena acompaña una orquesta de musicazos: Antonella Lanza, Julio Mattio y Felipe Etkin, bajo la dirección musical de Mauricio Pregot y la dirección general de Darío Petruzio.

El cantante, bailarín y actor, Oscar Lajad, en diálogo con 100% Nora, remarcó que "la obra es un fenómeno escénico que recorrió festivales nacionales e internacionales y conquistó públicos de todas las edades. Reversionamos temas populares en modo tango. La gente se engancha y festeja todo el espectáculo".

Lajad, además, señaló que "el espectáculo es una joya teatral que combina tango, humor y emoción como nunca antes. No quisimos repetir los temas: todos los que hacen tango suelen elegir el mismo repertorio. Cambiamos eso y la gente aceptó la invitación".

"TANGO CORRUPTO" ganó 3 Premios ACE, 5 Premios Hugo, 6 Premios Carlos y 1 Premio VOS. Tendrá una única función: el martes 31 de marzo, a las 20.30 hs, en el Teatro Multitabaris, en av. Corrientes 831, CABA