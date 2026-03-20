Teatro: “SEX”, uno de los shows más emblemáticos de la cartelera porteña

“SEX”, la obra de José María Muscari es uno de los shows más emblemáticos y sensuales de la cartelera porteña, con un elenco compuesto por artistas talentosos que actúan, bailan, cantan y que toman su propio cuerpo como objeto de arte.

La bailarina y actriz, Valeria Archimó, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la obra es toda una experiencia; un espectáculo diferente. Hay mucho talento sobre el escenario y un gran equipo de trabajo".

SEX apuesta a la diversidad artística, física y conceptual. Además, es un éxito de taquilla: en 6 años la han visto 800 mil espectadores.

Bajo la dirección de José María Muscari, el espectáculo cuenta con un elenco coral integrado por Flor De La V, Valeria Archimó, Furia Scaglione, Adabel Guerrero, Srta Bimbo Godoy, Licha Navarro, Maxi Diorio, Brenda Mato, Fernando Gonçalves Lema, Florencia Anca, Nicolás Fleitas, Dorina Ganino, Mayra González, Michel Hersch, Jonathan Hidalgo, Rodrigo Jara, Lucas Martin, Amparo Peña, Yoel Yagui Scaiola y Manuel Victoria, todos bajo la coreografía de Matías Napp.