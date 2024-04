Taxistas piden una quita en el valor de las multas y extender la tarifa nocturna

Por la situación económica, taxistas solicitaron ante el Concejo Deliberante una quita en el valor de las multas y extender a todo el día la tarifa nocturna. "Estamos buscando paliativos para poder seguir", afirmó Mario Cesca, titular Asociación de Titulares de Taxis Independientes.

"El problema grave es que no podemos aumentar más la tarifa porque no hay pasajeros que la puedan pagar", dijo Cesca en comunicación con Nacional Rosario Fontanarrosa y comentó: "Cuando nos dieron esta tarifa, el metro cúbico de GNC valía 150 pesos, ahora vale 500 pesos. Ya prácticamente ni siquiera podemos circular porque si no levantamos nada no tenemos plata ni para pagar el combustible".