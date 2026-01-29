Tatuajes en Argentina: práctica extendida y barreras laborales

El tatuaje se consolidó como una forma de expresión ampliamente aceptada en la sociedad argentina, aunque todavía persisten obstáculos en determinados ámbitos, especialmente en el mundo del trabajo.

Julieta Olivera, doctora en Psicología y directora del Departamento de Psicología de la UADE, dialogó con el equipo de Ramos generales y presentó los principales resultados de un estudio que muestra que seis de cada diez argentinos tienen al menos un tatuaje.

"Un 60% de nuestros encuestados contaba con tatuajes, y la mayoría de ellos tenía tres tatuajes o más", precisó.

La investigación revela que, pese a la normalización social del tatuaje, aún existen prejuicios en ciertos sectores laborales, donde la visibilidad de los diseños puede influir en procesos de selección o desarrollo profesional.

"La mayoría de los prejuicios está ligado a algunos sectores, como por ejemplo, el de la salud", dijo en relación a los resultados del estudio, pese a que aclaró que los prejuicios bajaron.

Este contraste refleja tensiones entre los cambios culturales y las normas tradicionales del mercado laboral, un debate que continúa abierto en la sociedad argentina.