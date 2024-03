Tatuadora libreña participó en la 4ta edición del "Ciclo Tatuadoras 2024"

Carolina Cassinelli, comentó que participó representando a la provincia de Corrientes y a Paso de los Libres en la cuarta edición del Ciclo tatuadoras que se realizó en la ciudad de Rosario, el día sábado 9 y domingo 10 de marzo en el Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202) donde participaron más de 40 mujeres profesionales del tatuaje y Piercing provenientes de diferentes provincias y países, mostrando en vivo sus trabajos y proceso creativo en la sala central del museo.

La gente quiere plasmar en la piel cosas que no quiere olvidar, por ahí tienen un diseño ya armado o por ahí vienen y te explican lo que quieren y tenemos que armar si lo podemos y lo vamos viendo entre los dos, pero el tatuaje es muy particular, es como que cada uno se tatúa cosas que para nosotros no tienen significado sino supiera que significa para esa persona.

Hoy en día varia mucho, antes capaz que los tatuajes eran típicos copiados de un programa de TV o del que tenia la famosa o el famoso o algo que había sacado de internet y hoy es mucho más variado.