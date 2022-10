Tatiana Mabel Ruarte Britos, primera nieta restituida, contó su historia

En el Mes de la Identidad, Conrado Geiger conversó con Tatiana Ruarte Britos, quien, además de ser psicóloga, fue la primera nieta restituida por la Abuelas de Plaza de Mayo, localizada en 1980, luego de ser desaparecida el 31 de octubre de 1977. Ella repasó su vida, revivió con un testimonio concreto cómo fue que dieron con su paradero durante el proceso de adopción que una familia “de buena fe” estaba realizando.

“Recordaba que había tenido otros papás, pero no sabía qué había pasado. Solo sabía que no estaba más con ellos y que, de un día para el otro, yo estaba con otra familia. Solo me quedaron muy vagos recuerdos de las cosas que había vivido, producto del secuestro de mi madre, en la vía pública, en una plaza”, relató.

Asimismo, habló de cómo se integró a las Abuelas de Plaza de Mayo y cómo formó parte de la herramienta de trabajo concreta para recibir, acompañar y dilucidar los casos de posibles nietos desaparecidos dentro de la organización de derechos humanos.