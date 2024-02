Tasa a combustibles en reemplazo al Fondo Compensador del transporte público

El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, Fernando Schpoliansky, en diálogo con Nacional Neuquén sostuvo que “A partir de la eliminación del Fondo Compensador para el interior del Estado Nacional que tenía que ver con sostener parte de los subsidios al transporte de ciudades del interior de la Argentina, surge la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento para sostener los sistemas de transporte público.”

El funcionario detalló que “Una vez declarada la emergencia de movilidad urbana y transporte público, lo que hace es designar una tasa local al combustible en reemplazo de ese Fondo Compensador que fue eliminado por el Gobierno Nacional. Es por 24 meses. La tasa se aplicaría a todos los combustibles líquidos cargados en las playas de estacionamiento del ejido de Neuquén. Sería del orden del 2% sobre el valor total del combustible, lo que implicaría unos 800 o mil pesos por tanque.”

Schpoliansky expuso que “La tarifa sin subsidios sería $2200 lo volvería inaccesible, inviable al sistema entonces para no llegar a ese valor, la decisión del intendente Mariano Gaido y de los intendentes de la región y del país, es buscar fuentes alternativas de financiamiento gravando, en este caso una tasa a los combustibles. No es agradable, no es simpática como ningún tributo, pero en la búsqueda de distintas alternativas nos pareció lo más acertado posible. Hay otras ciudades que lo han hecho como Mar del Plata, Rosario, Pinamar y ciudades de la provincia de Buenos Aires.”

El secretario de Finanzas sostuvo que “Si el Estado Nacional repone el Fondo Compensador del interior no tiene ninguna razón de ser la tasa local de combustibles. Esta tasa viene a reemplazar ese fondo que el Estado Nacional dejó de enviar al interior y el proyecto de ordenanza crea un fondo específico con esos recursos que se van a recaudar a través de la tasa local de combustible que están destinados exclusivamente al sistema de transporte público y a la movilidad urbana de la ciudad de Neuquén.”

Además, explicó que “Se garantiza no llegar a la tarifa plena de los 2200 actuales, la idea es ir haciendo correcciones a medida que la inflación va a aumentando, siempre lo más bajo posible ese es el sentido del subsidio. En el mundo entero está subsidiado el transporte público justamente para hacerlo viable y accesible al conjunto de personas y usuarios que utilizan el sistema de transporte público, sino los costos son absolutamente elevados y ningún sistema de transporte del mundo podría sostenerse sin la subvención de los diferentes estados.”