Tanguito, el poeta de “La Balsa”, nació un 16 de septiembre de 1945

Un 16 de septiembre de 1945, en la localidad bonaerense de Caseros, nació José Alberto Iglesias, más conocido como Tanguito, figura fundamental en la génesis del rock argentino.

Su vida estuvo marcada por la bohemia de espacios míticos como La Cueva y La Perla de Once, donde compartió noches y canciones con artistas como Litto Nebbia, Miguel Abuelo y Morís. Fue allí donde comenzó a escribir los primeros versos de La balsa, tema que luego grabarían Los Gatos y se convertiría en el primer gran éxito del rock nacional, con más de 250 mil copias vendidas en su primera semana.

Tanguito también grabó su único álbum, Tango (1970), acompañado solo por su guitarra y su voz. Aunque su carrera fue breve y atravesada por excesos, internaciones y problemas con la ley, su impronta quedó para siempre: símbolo de rebeldía, poesía y de los inicios de una cultura musical que hoy sigue creciendo.

En La mañana de Nacional Rock, el periodista Pablo Vázquez recordó la vida y obra de este “petiso de Caseros” que se transformó en leyenda.