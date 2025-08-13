Tangos con historia y mirada femenina

Desde Mar del Plata, una joven guitarrista y cantautora trae a Buenos Aires un espectáculo dedicado a rescatar y actualizar el legado de Rosita Quiroga, pionera del tango en la radio. Celeste González visitó a Mariano del Mazo en el estudio de Nacional Folklórica. Con proyecciones, material histórico, feria temática y acompañamiento musical en vivo, la propuesta conecta las letras y estilos de hace un siglo con el repertorio y la mirada de las tangueras actuales.