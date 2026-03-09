Tangorra trae nuevo álbum, En Trance.

La banda argentina Tangorra visitó los estudios de Radiodifusión Argentina al Exterior durante la emisión en español conducida por Juan Sixto.

El encuentro permitió conocer detalles de “EN TRANCE”, el nuevo trabajo discográfico del grupo, que marca un regreso a la esencia sonora del proyecto.

“EN TRANCE vuelve a la esencia de Tangorra, donde el tango brota orgánicamente y se hace presente en arreglos o motivos”, explicó Fran Borra, líder de la agrupación que integra junto a su primo Mikele Borra y la violinista Cecilia Giles.

En su actual formato de trío, el grupo consolidó este material a lo largo de extensas giras internacionales, especialmente por Europa, donde incorporó influencias del techno, la música experimental, el trip hop y el jazz.

La banda presentará el disco oficialmente el 11 de marzo en la sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en la avenida Corrientes, en un concierto que promete reflejar la identidad innovadora que caracteriza a Tangorra dentro de la escena del tango contemporáneo.