Tandil, una ciudad "que abraza" y ofrece varios atractivos como la ruta del queso

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva a la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, con sus atractivos diversos y las anécdotas alrededor de la Piedra Movediza.

Allí, conversamos con Lucio Rancez, Coordinador del Cluster Quesero de Tandil, que aglutina a productores y actores de la cadena láctea local.

La ruta del queso “es una ruta que se está construyendo con el paso de los años. Muchas de las empresas ofrecen la posibilidad de mostrar cómo es el proceso productivo”.

“Los consumidores están super interesados en conocer de dónde vienen, quién los hace y cómo. Yo no soy productor quesero pero me siento mucho orgulloso de lo que hacen los productores”. “El Clurster Quesero, más allá de trabajar en la ruta gastronómica del queso tandilero, trabaja durante todo el año en poner en valor este queso de Tandil que para nosotros es el intangible más importante a cuidar”. “Tandil es una ciudad que abraza, es muy generosa, abre sus brazos al turismo y a los que quieran venirse a vivir”.

También, dialogaron sobre la Fiesta del Queso Tandilero cuya séptima edición quedará en la memoria de Tandil como la más convocante desde su creación.

Por otro lado, Comer, beber y viajar charló con la sommelier y periodista Mariana Gil Juncal, Brand Ambassador de Bodega Domiciano.

De cara a las fiestas, nos compartió algunas sugerencias de vinos pensando en la mesa navideña y de fin de año.