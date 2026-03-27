Tandil, la principal cuenca quesera artesanal del país

El Día Mundial del Queso se celebra cada 27 de marzo para destacar a uno de los alimentos más antiguos, versátiles y valorados del mundo, destacando su diversidad, tradición y riqueza cultural. La Argentina se destaca como uno de los países con mayor tradición quesera de la región.

A propósito de esta fecha, Carla Ruíz, en el programa de Nora Briozzo "100% Nora", conversó con Facundo Carcedo, coordinador del Cluster Quesero de Tandil.

“Coordino a un grupo importante de 20 productores queseros de Tandil que ya hace 10 años que han decidido nuclearse y trabajar en conjunto por el posicionamiento del queso, mejorar e ir todos para el mismo lado”, resumió.

Destacó, a su vez, que “los días 5,6,7 de diciembre tenemos la Fiesta del Queso en Tandil, que cada año va creciendo más”.

Por otro lado, Carcedo hizo una mención especial para el queso Banquete, producto insignia de esa ciudad bonaerense.

“Está en camino a convertirse en el queso típico de Tandil, uno de los favoritos por su versatilidad”. “Los esperamos en Tandil, seguimos apostando por la calidad, la mejora en los productos y sumar valor agregado”.

El Queso Banquete nació en Tandil en la década de 1930 y la receta fue creada con los recursos del territorio, dando lugar a un queso semiduro con textura cremosa y sabor equilibrado, que rápidamente se convirtió en emblema regional.

Ganó, por segundo año, el primer premio en la categoría quesos semiduros en el concurso Experiencias del Sabor en la feria Caminos y Sabores.