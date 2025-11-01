Tandil busca recuperar del récord al Salame más largo del mundo

El Festival del Salame y el Cerdo de Tandil Chacinar 2025 se realizará el 8 y 9 de noviembre y la ciudad espera recuperar el récord del salame con Denominación de Origen más largo del mundo.

El año pasado, Tandil elaboró un salame de 401,73 metros, pero este año San Andrés de Giles hizo uno de 469,18 metros, medida que los tandilenses esperan superar.

El Festival se desarrollará en el acceso al Parque Independencia y contará con puestos de productores locales, fogones y foodtrucks.

El sábado 8 se presentará el salame más largo del mundo, donde esperan superar nuevamente el récord:

La iniciativa surgió en Tandil a través del Consejo de la Denominación de Origen (DOT) luego de haber obtenido la primera Denominación de Origen (D.O.) del país para un alimento agroindustrial en 2011.

Desde sus inicios tuvo el objetivo de visibilizar todo el trabajo que hay detrás de este alimento.

Pablo Cagnoli, miembro fundador del Consejo de la Denominación de Origen, afirmó que "Chacinar es mucho más que superar un récord".

"Es la fiesta donde mostramos a toda la Argentina y el mundo el valor cultural del Salame de Tandil, la cadena productiva, la calidad de nuestros productos identitarios y una tradición de más de 100 años", sostuvo.

Para elaborar el salame más largo del mundo se utilizan cientos de kilos de carne fresca y participan más de 50 personas en cada etapa desde su embutido, estacionamiento, traslado y degustación.

El primer salame de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros; y, cada año, esta cifra se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío.

Juana Echezarreta, presidente del Consejo de la Denominación de Origen, remarcó: "Esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo".

"Significa para nosotros poner en valor la cultura chacinera; el festival es sinónimo de Tandil y de un alimento que está en el sentimiento colectivo de los argentinos", enfatizó.

Durante el sábado y el domingo se podrán degustar más de 10 mil porciones del salame más largo del mundo en el predio del Parque Independencia y restaurantes y hoteles de la ciudad.

Como todos los años, el festival tendrá una variada propuesta gastronómica en los clásicos fogones donde se podrán degustar bondiolas, chorizos, porker, pechito de cerdo, matambre, carré, bifes al disco, empanadas y papas fritas en grasa de cerdo, entre otros.

También habrá foodtrucks con opciones dulces y saldas, patio cervecero y coctelería tandilera.

Asimismo, durante ambos días, habrá shows de música tandilera y grupos de danza.

El sábado se desarrollará la Clínica de Cocina del Mercado Gastronómico y, el domingo, "La mañana de las infancias de Chacinar" con grupos de danzas infantiles, títeres y obras de teatro.

También habrá propuestas abiertas a la comunidad que buscan dar a conocer la cadena de valor porcina.

Durante las dos jornadas se desarrollará el concurso de atado y embutido, del cual participan trabajadores del sector y destaca el oficio y las habilidades de los elaboradores.

Un día antes del festival, el viernes 7 de noviembre, se realizarán las 7° Jornadas Técnicas orientadas a técnicos, productores, empresas, referentes y alumnos relacionados al sector porcino.

Estas jornadas son organizadas por el Clúster Porcino de Tandil y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. (UNICEN) con el apoyo del Municipio de Tandil.