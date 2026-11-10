Tandil alcanzó un nuevo récord: elaboró el salame más largo del mundo

Los productores del Salame de Tandil con Denominación de Origen elaboraron el fin de semana una pieza de 512,90 metros, que se convirtió en el salame más largo del mundo.

Certificada por la escribana Marcela Lorea, la marca supera los 487,22 metros de la edición anterior de la Fiesta del Salame y el Cerdo, y los 501,66 metros que había logrado San Andrés de Giles el pasado 9 de agosto.

La pieza llegó enrollada en un carrete de grandes dimensiones y fue desenrollada metro a metro sobre una extensa tabla, en un cuidadoso proceso que contó con la colaboración de decenas de voluntarios y la supervisión permanente de la escribana, ante la mirada de cientos de vecinos y turistas.

Este año, el objetivo era superar esa marca en una de las actividades más representativas de la celebración, que combina tradición gastronómica, identidad local y el trabajo de los productores.

Organizada por el Clúster Porcino y el Municipio de Tandil, y realizada en la Diagonal Arturo Illia, en el acceso al Parque Independencia de esa ciudad, la fiesta busca fortalecer su posicionamiento como referente de la producción porcina y sus derivados.

Durante las tres jornadas hubo degustaciones, espacios de exhibición y venta de productos regionales, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos y musicales.

La propuesta incluyó food trucks, un patio cervecero, espacios dedicados a la coctelería y sectores de dulces y helados, además de actividades recreativas para disfrutar en familia.

Además de su propuesta gastronómica, Chacinar buscó poner en valor el trabajo de los productores y los distintos actores que integran la cadena de valor porcina.

A través de espacios de exhibición y actividades vinculadas con la producción, la iniciativa propuso acercar al público a las distintas etapas de esta actividad, desde la cría hasta la elaboración de productos derivados.

También permitió visibilizar el aporte de las empresas proveedoras de las granjas y de quienes trabajan para fortalecer el desarrollo del sector.

Como actividad complementaria a la fiesta, el viernes 6 de noviembre se realizó la octava Jornada Técnica “Cadena Porcina de Tandil”, destinada a técnicos, productores, empresas y otros actores vinculados con la actividad porcina.

La jornada fue organizada por el Clúster Porcino, el Municipio de Tandil y el GTPC (Grupo de Técnicos y Productores de Cerdos del Sudeste de la provincia de Buenos Aires), con participación de empresas proveedoras.